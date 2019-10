Genk - In de Vooruitzichtlaan in het Genkse Vlakveld is een auto tegen een aanhangwagen gebotst. Bij dat ongeval maandag rond 10 uur is een 29-jarige vrouw uit Genk gewond geraakt. Een 70-jarige fietser uit Genk is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de Vennestraat in Winterslag. Het ongeval gebeurde even voor elf maandagvoormiddag.