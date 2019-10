Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie heeft vorig weekend snelheidscontroles gehouden in Bilzen op de Riemsterweg, Zangerheistraat, Taunusweg, Heesveld, Maastrichterstraat en Kleistraat. In Hoeselt werd geflitst in de Groenstraat. De flitswagen stond in Riemst langs de Tongersesteenweg en de Visésteenweg. Van de 2.853 gecontroleerden reden er 370 te snel. Zware snelheidsovertredingen werden vastgesteld in de Zangerheistraat waar 70 km/u is toegestaan en waar een bestuurder meer dan dubbel zo snel reed: 143 km/u. Op de Visésteenweg werden in de bebouwde kom hoge snelheden gemeten: 99 en 100 km/u.