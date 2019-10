Diest - De politie betrapte zondag in de Michel Theysstraat een 25-jarige man uit Diest die een voertuig bestuurde ondanks een rijverbod. Bij verdere controle bleek dat zijn voertuig niet ingeschreven is bij de Dienst voor het wegverkeer, niet verzekerd is en ook niet bij de technische controle werd aangeboden. Het voertuig is in beslag genomen.