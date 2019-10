Vijf inbraken in huizen

Heusden-Zolder - In Heusden-Zolder hebben inbrekers vorig weekend op vijf plaatsen toegeslagen. In de Burgemeester Eerdekensstraat werd de achterdeur geforceerd. Twee dieven werden zondagmorgen rond 1 uur gezien in de Jeugdlaan. Ze waren via het raam binnengeraakt. Ze stalen geld uit een portemonnee. In de Schootstraat probeerden ze aan drie huizen hun slag te slaan. Op een plaats geraakten ze niet binnen. Bij de buren werd een raam ingeslagen. Aan een ander huis werd de auto gestolen. Ze namen er ook een portemonnee mee.