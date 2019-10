Diest - Dieven maakten meerdere werktuigen buit bij een inbraak in een garagebox aan de Schaffensestraat. De eigenaar stelde de diefstal maandag vast. Aan de Ketelstraat drongen dieven binnen in een appartement waar momenteel renovatiewerken in uitvoering zijn. Volgens de politie hebben de daders vermoedelijk het pand betreden via de stelling om vervolgens via een raam naar binnen te klimmen. Er is een breekhamer en een ledlamp met accu gestolen. De politie kreeg maandag melding van de feiten.