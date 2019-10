Maaseik - Brandweer Maaseik heeft het donderdag en vrijdag druk gehad met het reinigen van wegen door verlies van brandstof. In de Waterlozeweg had een landbouwvoertuig vrijdagvoormiddag olie verloren. De gegevens van de veroorzaker werden overgemaakt aan de brandweer. De vervuiler krijgt de factuur in de bus. Op de Hamonterweg werd rond 13 uur een oliespoor van een tiental meter geruimd. Donderdag was er een mazoutspoor op de Burgemeester Philipslaan.