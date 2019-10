Maasmechelen - In Maasmechelen is donderdagavond op drie plaatsen ingebroken. De daders sloegen toe op twee adressen in de Opperveldstraat en een huis in de naburige Rodenbachstraat. De inbrekers konden nergens iets buitmaken. Wel was er overal schade. In het huis lieten de daders ook wanorde achter.