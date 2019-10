Tongenaar onder invloed van alcohol en drugs

Tongeren / Riemst - Een 40-jarige man uit Tongeren is donderdag in de vroege ochtend zijn rijbewijs kwijtgespeeld omdat hij onder invloed van drugs en alcohol reed. De politie haalde hem naar de kant op een ruilverkavelingsweg in Riemst, daar stoof hij aan hoge snelheid op de landbouwweg tussen de velden. De bestuurder gooide nog een zakje met marihuana naar buiten toen de agenten hem wilden controleren. De Tongenaar beweerde niets te maken hebben met drugs. Toch wees een speekseltest uit dat hij marihuana en amfetamines had genomen. De man was dronken en hij gedroeg zich bijzonder weerspannig. De agenten maakten de nodige pv’s op. De Tongenaar zal voor de politierechter moeten komen.