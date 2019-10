Genkse vrouw van 55 levensgevaarlijk gewond bij ongeval

Genk - Op de Hasseltweg in Genk is een zwaar verkeersongeval gebeurd in de nacht van dinsdag op woensdag. Een auto belandde tegen een verlichtingspaal. De 55-jarige bestuurster uit Genk was er erg aan toe. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Het levensgevaar is later geweken. Twee auto’s zijn dinsdag rond 18 uur gebotst op de Westerring in Genk. Een 27-jarige vrouw uit Lommel liep verwondingen op bij de klap. Woensdagnamiddag rond kwart over een zijn twee auto’s gebotst op de Schiepse Bos in Genk. Bij die klap is een 30-jarige vrouw uit Genk gewond geraakt.