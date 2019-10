Heusden-Zolder - In de Kiewitstraat in Zolder is dinsdagavond laat een inbraak vastgesteld. De bewoner kwam terug van een zakenreis. Hij stelde bij thuiskomst vast dat het keukenraam open stond. De schuifdeur van de woonkamer was ook open. In het bureel was alles doorzocht door de inbrekers. De buit was niet meteen bekend.