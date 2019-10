Geetbets - Bij snelheidscontroles op de Grote Steenweg en in de Galgestraat zijn dinsdag 30 hardrijders geverbaliseerd. Aan de controleposten passeerden in het totaal 552 voertuigen. Op de Grote Steenweg waar een snelheidsbeperking tot 70 km per uur geldt vloog een bestuurder op de bon die met 100 km per uur reed.