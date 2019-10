Beringen / Genk - Een 42-jarige man uit Beringen is vrijdagavond rond 20 uur gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s. Het ongeval gebeurde op de Weg naar As in Genk. Zondagmiddag, even over een, is een 45-jarige vrouw uit Genk gewond geraakt bij een ongeval. Op de Westerring botsten twee auto’s.