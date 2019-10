Sneltram over Hasseltse ring al in 2008 van tafel geveegd

Regio

HASSELTHet idee om de tram in Hasselt over de hele Groene Boulevard te laten sporen, is in 2008 al onderzocht. Dit tracé is destijds in het project-milieueffectrapport van tafel geveegd omdat het niet...

Lees verder