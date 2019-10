Dilsen-Stokkem - In Bloemendaal in Dilsen heeft de politie donderdagavond rond kwart over tien een 22-jarige bestuurder geverbaliseerd. Die reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. De automobilist werd naar de kant gehaald omdat hij met een kapot achterlicht reed.