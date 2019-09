Maaseik - In het stadscentrum van Maaseik heeft de politie maandagmorgen een auto laten takelen die met een gestolen nummerplaat rondreed. Via de nummerplaatherkenners ANPR-camera kwam er een melding van een gestolen kenteken dat over de Maasbrug reed. De politie ging op zoek naar de wagen. Op de parking ‘ijskelder’ werd de donkerkleurige Audi A4 S-line achtergelaten. Onderzoek moet duidelijk maken of ook de auto gestolen is en wie ermee reed.