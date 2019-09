Verkeerscontroles

Diest - De politie betrapte afgelopen weekend bij een controle op de Halensebaan drie bestuurders die geen houder zijn van een rijbewijs. Hun voertuigen werden getakeld. Zij zullen zich later voor de politierechter in Leuven moeten verantwoorden. Toen een politiepatrouille het voorbije weekend een bromfietser wilde controleren in Schoonaerde vluchtte die weg door de velden. Na een tijdje liet hij zijn bromfiets achter en vluchtte te voet verder. Hij wist aan de politie te ontkomen. De bromfiets is in beslag genomen op vermoeden van niet verzekering. Afgelopen weekend betrapte de politie Demerdal bij controles, onder meer op de Halensebaan en de Leuvensesteenweg, zeven bestuurders die onder invloed waren. Een 37-jarige man uit Herk-de-Stad bleek zowel onder invloed van alcohol als van drugs. Bij de betrapten was onder meer ook een 34-jarige man uit Halen.