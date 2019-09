Hasselt / Diepenbeek / Tongeren - De 80-jarige Michel V. uit Tongeren is zondagmiddag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de Stokrooieweg in Hasselt. Twee fietsers zijn zaterdagnamiddag rond 14 uur in aanrijding gekomen op de Nieuwe Steenweg in Hasselt. De 57-jarige Patrice S. uit Diepenbeek en Hilde S. (59) uit Hasselt raakten gewond.