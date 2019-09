Drie ongevallen

Lommel - Een mountainbiker heeft zaterdagmiddag zijn sleutelbeen gebroken bij een val in het bos in de buurt van de Korenstraat in Lommel. Een ambulance werd opgeroepen voor het slachtoffer. Bij een kop-staartaanrijding op Balendijk in Lommel heeft een inzittende nekpijn opgelopen. Voor het slachtoffer werd zaterdag rond 14.45 uur een ambulance uitgestuurd. Op een kruispunt aan Vreyshorring in Lommel is een fietser aangereden door een auto die afsloeg. Bij het ongeval zaterdag rond 19 uur is een 58-jarige vrouw uit Lommel gewond geraakt.