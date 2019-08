Waterslakken uit De Plas in Kelchterhoef geven geen uitsluitsel over jeuk zwemmers

Regio

Houthalen-Helchteren Het zwemverbod in De Plas in Kelchterhoef blijft voorlopig gelden. Het onderzoek dat is uitgevoerd op waterslakken om na te gaan of zij de jeuk bij zwemmers veroorzaken, heeft gee...

Lees verder