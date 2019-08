Peer - Inbrekers zijn via een raam binnengedrongen in een huis in Linde-Dorp. Daar stalen ze de autosleutels. Ze zijn daarna weggereden met de Mercedes van de bewoners. In een meubelzaak op de Baan naar Bree in Peer hebben dieven een raam van de inkomhal opengebroken. Binnen hebben ze de balie doorzocht. Ze stalen een kluis.