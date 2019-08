Bilzen - In de Rode Kruislaan in Bilzen zijn vrijdag 376 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 82 te snel, dat is 22 procent. Vier bestuurders reden zo snel dat ze voor de politierechter moeten komen. De snelste reed 138 km/u. In de bebouwde kom in Bilzen in de Hoelbeekstraat zijn 4 bestuurders geflitst. Ze reden sneller dan 50. In totaal werden er 43 gecontroleerd.