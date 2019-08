Dilsen-Stokkem - Een fietser die in de gracht was beland op de Rijksweg in Dilsen is dinsdag rond 10.15 uur door de politie gecontroleerd. De man kon amper op zijn benen staan. Hij had drugs genomen en hij had ook nog drugs op zak. De politie heeft de man meegenomen en ter ontnuchtering in de politiecel geplaatst.