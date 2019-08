Sint-Truiden - Dinsdagmorgen is een inbraak vastgesteld in een wagen op de Luikersteenweg in Sint-Truiden. De daders zijn weg met werkmateriaal. In een gebouw op de Grote Markt zijn de dieven er niet in geslaagd om binnen te geraken. Uit een winkel in de Hasseltsesteenweg is dinsdagmiddag een barbecuestel gestolen.