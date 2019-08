Diefstallen in Sint-Truiden

Sint-Truiden - Donderdag is op de werf in de Kattenstraat in Sint-Truiden een grote heftruck gestolen. Het gaat om een rode verreiker van het merk Manitou. Vermoedelijk werd het traject Kattenstraat - Tongersesteenweg - Vliegveldlaan afgelegd. Wie het toestel opgemerkt heeft of nuttige tips heeft, kan de politie contacteren via 011-70 19 11. In de Olympialaan is zondag werkmateriaal gestolen uit een bestelwagen. Maandagmorgen is ingebroken in een gebouw in de Sint-Jorisstraat. De daders zijn weg met geld.