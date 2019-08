Dilsen-Stokkem - Een 77-jarige Dilsenaar is maandag gewond geraakt bij een ongeval in de Boslaan in Dilsen. De bestuurder van de scootmobiel stopt niet aan de drukke Boslaan voor een vrachtwagen die aankwam. De trucker kon niet meer tijdig remmen en raakte de snuit van de scootmobiel nog. Het voorste deel van de scootmobiel is volledig weg. Als bij wonder raakte de 77-jarige man slechts lichtgewond.