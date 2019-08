Tessenderlo - De brandweer is zondag rond 10.15 uur opgeroepen voor rook aan een huis in de Jagersweg in Tessenderlo. Toen de bewoners de kachel aanstaken, kwam er rook van onder de pannen. Een wespennest in de schouw blokkeerde de uitlaat. De brandweer heeft de wespennest uit de schouw gehaald en het probleem was opgelost.