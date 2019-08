Auto tegen gevel

Hasselt / Bilzen - In de Gebrandestraat in Hasselt zijn zaterdagavond rond 22 uur twee auto’s gebotst. Daarbij is de 21-jarige Gilles G. uit Bilzen gewond geraakt. Bij een botsing tussen een fietser en een auto in de Walter Thijsstraat in Hasselt is zaterdag rond 15 uur de 67-jarige Jean-Marie H. uit Hasselt gewond geraakt. Een auto is zaterdagmorgen rond 00.30 uur tegen een huis beland op de Thonisselaan in Hasselt. De bestuurder verloor de controle over het stuur. De 21-jarige Frédéric M. uit Diepenbeek raakte gewond.