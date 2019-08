Controles op overlast in het verkeer

Houthalen-Helchteren / Genk - Bij een actie tegen verkeersoverlast in Houthalen-Helchteren en Genk heeft de politie woensdag 18 overtredingen vastgesteld. Een opgedreven bromfiets werd in beslag genomen. De politie betrapte en bekeurde ook een wildplasser. Bestuurders kregen boetes voor rijden met gsm in de hand (3 pv’s) en zonder veiligheidsgordel in de auto (7 pv’s). Verder waren er nog drie auto’s niet in orde met de keuring, twee wagens hadden technische mankementen en er was nog een pv voor lawaaihinder.