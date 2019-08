Lanaken / Maasmechelen - De politie heeft donderdag op de feestdag een verkeersactie gehouden in de Bessemerstraat in Lanaken en in de Weg naar Zutendaal in Maasmechelen. Van de 461 bestuurders die werden gecontroleerd, had niemand te veel gedronken. Wel was er een bestuurder die drugs had gebruikt. Een pv werd opgesteld en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.