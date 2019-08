Hoeselt - De brandweer heeft woensdagmorgen een controle gedaan in een huis in de Oude Nederbaan in Hoeselt. Rond 7.45 uur kreeg de bewoner rook in huis van zijn kachel. Die werd ongerust. Mogelijk zat er een vogelnest in de schouw. De brandweer controleerde alles maar er werd geen echte brand vastgesteld.