As - Woensdagmorgen rond 6.30 uur is een bloembak in brand gevlogen op een dakterras in de André Dumontlaan in As. Een buurman merkte rook op en schoot meteen in actie. Hij had het vuur al onder controle toen de brandweer toekwam. Die heeft alles afgeblust en nog een check gedaan met een warmtebeeldcamera om er zeker van te zijn dat er nergens nog iets smeulde. De bloembak werd weggenomen en de schade bleef uiteindelijk beperkt.