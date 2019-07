Hasselt - In de Luchtvaartstraat in Hasselt hebben inbrekers een raam geforceerd. Ze doorzochten meerdere lokalen en gingen aan de haal met een som geld. In een huis in de Sint-Truidersteenweg is zondagavond een inbraak vastgesteld. een deur werd opengebroken. Het huis werd doorzocht. Op het eerste zicht leek er niets gestolen.