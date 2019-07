Veertien procent te snel bij snelheidscontroles

Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie heeft vorig weekend snelheidscontroles gehouden in de drie gemeenten van de politiezone. In Bilzen werd gecontroleerd op de Taunusweg, Rode Kruislaan, Beverststraat, Maastrichterstraat en Riemsterweg. In Riemst waren er controles op de Burgemeester Marresbaan, de Maastrichtersteenweg en de Visésteenweg. De snelheidsmetingen in Hoeselt gebeurden op de Tongersesteenweg en de Pasbrugstraat. Van de 3.704 gecontroleerden, reden er 541 te snel. Dat is 14,5 procent. In Mopertingen was er zelfs een overtredingspercentage van 21,5 procent, dat is dus een op vijf die te snel rijdt. Het was toen zelfs slecht weer.