Controles op alcohol en snelheid

Bilzen - Tijdens controles op zomer-BOB heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag vijf bestuurders betrapt die te veel hadden gedronken. De controle gebeurde op de Taunusweg in Bilzen. Een bestuurder had drugs genomen. Zijn auto werd getakeld omdat hij ook geen geldig rijbewijs had. Een bestuurder die met gsm in de hand reed, moest meteen 116 euro betalen. De politie hield vorig weekend snelheidscontroles op de Rode Kruislaan in Bilzen. Daar reden 17 bestuurders sneller dan de toegelaten 70 km/u. Een van hen reed 88 km/u. Een bestuurder op drie reed te snel bij controles op de Taunusweg in Bilzen. Daar mag 70 km/u. Van de 231 gecontroleerden reden er 75 sneller. De grootste overtreding was 127 km/u. De vrouw moest haar rijbewijs inleveren