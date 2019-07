Genk - In de Dieplaan in Genk is donderdag ingebroken in de kelder van deen flatgebouw. De buit van de daders is groot: speelgoed, juwelenkistje en jassen. Ook in de kelder van een appartement in de Zonneweeldelaan werd ingebroken. Daar is een mountainbike gestolen. Dieven hebben een slijpschijf gestolen op een bouwwerf in de Nieuwe Kuilenweg in Genk. Aan een huis in de Bremstraat zijn dieven weggereden met een aanhangwagen die geladen was met afval.