Tongeren / Bilzen - Een 31-jarige Tongenaar is woensdag zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een controle op de Alden Biesensingel in Bilzen. Hij had drugs gebruik, amfetamines. De bestuurder had ook nog speed op zak. Op de parking van de McDonald's in Bilzen is een 29-jarige bestuurder betrapt met drugs. Het was al de tweede keer in vijf maanden tijd. Hij had marihuana gebruikt. Ook de geldigheidsdatum van zijn autokeuring was verlopen.