Maaseik - De politie heeft twee dronken Nederlanders meegenomen naar het politiekantoor na een oproep van bij het zwembad in de Sportlaan in Maaseik. De Nederlanders hadden in volle zon alcohol gedronken en waren hierdoor erg luidruchtig. Ze vielen ook andere badgasten lastig. De politie nam de Nederlanders mee en zorgde dat ze veilig naar huis konden.