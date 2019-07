Bilzen - In de Spoorwegstraat in Bilzen heeft een man een inbreker betrapt bij de buren. Die probeerde in te breken rond 00.45 uur ’s morgens. De dader ging lopen toen hij werd betrapt. Bij een inbraak in de Grotstraat hebben dieven geld uit portefeuilles gestolen. Ze stalen ook een gsm en een volledige kluis. De daders drongen binnen via een openstaand raam.