Overpelt / Neerpelt / Hamont-Achel - De politie HANO heeft in april de snelheid van meer dan 10.367 wagens gecontroleerd. Daarvan waren er 1.686 in overtreding. Dat is 16 procent van alle gecontroleerden. De zwaarste overtredingen werden vastgesteld op ’t Lo in Hamont waar een bestuurder 65 km/u sneller reed dan toegestaan. In de Haltstraat in Pelt overschreed een bestuurder de limiet met 45 km/u en op de Napoleonweg reed een bestuurder 47 km/u te snel.