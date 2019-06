Lommel - In de Stationstraat in Lommel zijn zaterdagmorgen rond 4 uur een fietser en een scooter gebotst. De fietser viel. De 22-jarige jongen uit Lommel raakten gewond. Zaterdag rond 10.45 uur zijn drie wagens in aanrijding gekomen in de Koning Leopoldlaan. Bij dat ongeval is een 49-jarige vrouw uit Lommel gewond geraakt.