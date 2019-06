Bree - In een loods in de Dingensstraat in Bree is zaterdag rond 13.45 uur een bulldozer in brand gevlogen. De eigenaars van het landbouwbedrijf konden de tweede bulldozer nog naar buiten rijden. De brandweer van Bree kon vermijden dat de loods werd beschadigd. De bulldozer is totaal vernield door de brand.