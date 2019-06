Overpelt / Neerpelt - Bij de firma Rubber Recycling in de Emiel Vlieberghlaan in Overpelt is zondagmorgen een brand in een silo opgeflakkerd. Het stof dat vrijkwam bij het vermalen van banden had opnieuw vuur gevat in de silo. De brandweer moest de silo open slijpen om de brand efficiënt te doven met water.