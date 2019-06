Houthalen-Helchteren - In Meulenberg in de Springstraat is zondagmorgen rond 2 uur een brandende bestelwagen opgemerkt. De brandweer kon de vlammen snel doven. Mogelijk werd de bestelwagen opzettelijk in brand gestoken. Politie Carma gaat dit onderzoeken. De bestelwagen werd getakeld en het gerechtelijk labo zal het voertuig inspecteren.