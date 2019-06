Bilzen - Zondagmorgen rond 3.15 uur is een GAS-pv opgesteld voor geluidsoverlast bij een fuif in de Rotemerlaan in Maaseik. De politie was al naar de zaak gegaan om 00.45 en 1.45 uur met de vraag om de muziek stiller te zetten. De derde keer werd een pv opgesteld.