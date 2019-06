Dilsen-Stokkem - Het rijbewijs van een bestuurder van 58 uit Dilsen-Stokkem is vrijdagavond ingetrokken omdat hij te veel gedronken had toen hij met zijn auto tegen een omheining reed. De man verloor rond 22.30 uur de controle over het stuur in de Havikstraat in Lanklaar. Hij legde een positieve ademtest af.