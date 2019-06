Genk - In Zwartberg in de Vredestraat is woensdag een aanhangwagen gestolen. Die stond op de oprit van een huis. In Termien in Volmolen is ingebroken in een huis. De daders stalen er juwelen en cash. Woensdag is nog een inbraak vastgesteld in een flat in de Reinpadstraat. Daar zijn vier sleutels gestolen.