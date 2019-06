Riemst - Op een veldweg aan de Maastrichtersteenweg is een gedumpte auto in brand gestoken. De brandweer van Maastricht kwam het voertuig donderdagmorgen rond 00.45 uur blussen. De brandende wagen stond vlakbij de grens. De politie onderzoekt de brand. Het is nog niet duidelijk of het voertuig werd gestolen.