Twee bestuurders onder invloed van marihuana

Bilzen - Bij controles dinsdag in Bilzen zijn twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed van marihuana. Een eerste automobilist is rond 17.30 uur naar de kant gehaald in Souwveld. De 43-jarige bestuurder uit Bilzen had na het werk een joint gerookt. Een andere bestuurder liep tegen de lamp doordat zijn wagen niet in orde was met de tuningwetgeving. Toen bleek dat de 24-jarige uit Munsterbilzen ook marihuana had gebruikt. Het rijbewijs van de twee bestuurders werd ingetrokken en ze moeten nog voor de politierechter komen.