Druggebruiker wijt positieve test aan afslankpil

Tongeren / Hoeselt - In Hoeselt in de Goosstraat is op pinkstermaandag een 47-jarige Tongenaar tegen de lamp gelopen. Hij reed onder invloed van amfetamines en cocaïne. Ze bleek uit de speekseltest. De overtreder betwistte dit en vertelde aan de agenten dat hij zogenaamde ‘stackers’ nam, een vetverbrander die hij gebruikt om gewicht te verliezen tijdens een workout in de fitness. In het politiecommissariaat onderging hij nog een bloedproef. Het rijbewijs van de Tongenaar werd ingetrokken en hij zal later nog voor de rechter komen.