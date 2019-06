Maasmechelen - Een 53-jarige man uit As is maandagmorgen gewond geraakt bij het ongeval op de rotonde aan de Ringlaan en de Thomasboslaan in Maasmechelen. De bestuurder verloor de controle over de wagen en reed tegen de rotonde. De auto belandde op het dak. Het slachtoffer werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.